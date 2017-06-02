Победитель конкурса «Новые имена Беларуси» Наталья Стельмах в программе «УТРО» на СТВ

«Новые имена Беларуси». Так называется конкурс, который вот уже третий год подряд дает возможность трудящимся проявить свои сценические таланты. Все участники – непрофессионалы, работают в организациях и на предприятиях, а свободное время посвящают любимому делу. В этом году в конкурсе приняли участие около 40 тысяч человек. На днях стали известны имена самых лучших и самых талантливых.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победитель конкурса «Новые имена Беларуси» Наталья Стельмах, менеджер по продажам отдела сбыта швейной фабрики в городе Дзержинске.