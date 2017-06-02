В Гродно хирурги впервые провели операцию по пересадке роговицы глаза

Новости Беларуси. Новое зрение в подарок. Операцию по пересадке роговицы глаза впервые провели врачи Гродненской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое вмешательство считается самым сложным в микрохирургии. Раньше больных с таким диагнозом отправляли в столицу.

Первой пациенткой оказалась жительница Вороновского района. Она поступила на лечение с последствиями после травм. Требовалась срочная операция – женщина могла остаться инвалидом. Донорский материал поступил ночью, а уже утром пациентке заменили роговицу. Ювелирная процедура заняла час и прошла успешно.