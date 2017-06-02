Прямой эфир

В Гродно хирурги впервые провели операцию по пересадке роговицы глаза

02 июня 2017 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новое зрение в подарок. Операцию по пересадке роговицы глаза впервые провели врачи Гродненской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое вмешательство считается самым сложным в микрохирургии. Раньше больных с таким диагнозом отправляли в столицу.

Первой пациенткой оказалась жительница Вороновского района. Она поступила на лечение с последствиями после травм. Требовалась срочная операция – женщина могла остаться инвалидом. Донорский материал поступил ночью, а уже утром пациентке заменили роговицу. Ювелирная процедура заняла час и прошла успешно.

В Гродно хирурги впервые провели операцию по пересадке роговицы глаза-1

Сергей Логош, заведующий отделением микрохирургии глаза Гродненской областной клинической больницы:
У пациента убирается полностью пораженный участок роговицы. Это первое, а второе – нужно заместить ее на прозрачный фрагмент, на прозрачный трансплантат. Это самое тяжелое, это то, что требует определенных навыков от хирурга. К нам она приехала с остротой зрения – видела только свет, но в результате замены роговицы удалось ей поднять зрение.

Теперь перед гродненскими медиками – новые возможности. Например, с помощью склеропластики детям с близорукостью помогут нормализовать зрение.

# общество # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
Первый «Научный хакатон» Беларуси стартует 2 июня в Минске
02 июня 2017 06:37

Первый «Научный хакатон» Беларуси стартует 2 июня в Минске

Сильный ветер с порывами до 20 м/с, дожди, грозы: погода на 2 июня
02 июня 2017 06:33

Сильный ветер с порывами до 20 м/с, дожди, грозы: погода на 2 июня

«Дорогою добра»: ГАИ презентовала в Минске мюзикл ко Дню детей
01 июня 2017 19:09

«Дорогою добра»: ГАИ презентовала в Минске мюзикл ко Дню детей