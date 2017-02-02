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В феврале во многих крупных государственных магазинах будут представлены скидки на непродовольственные товары

02 февраля 2017 19:27
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Новости Беларуси. Экономный февраль.

Традиционные акции «День скидок» пройдут в торговых организациях столицы в этом месяце.

Крупные магазины и центры представят покупателям непродовольственные товары подешевле. Экономные минчане уже 2 февраля могут искать приятные ценники по всему городу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В эти дни можно будет приобрести новинки по скидкам от 5 и максимально до 50%

# общество # Скидки # Яна Гурская

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