«В эти сроки должны справиться». Наталья Кочанова о ходе строительства нового комплекса на «Нафтане»

Новости Беларуси. Первую партию нефтяного кокса планируют получить на «Нафтане» уже к концу 2021 года. 30 апреля с ходом реализации инвестиционного проекта знакомились председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Комитета госбезопасности Иван Тертель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс замедленного коксования – важный этап модернизации предприятия. Строительные работы практически завершены, идет пусконаладка отдельных объектов установки. После ввода в эксплуатацию здесь смогут увеличить глубину переработки нефти до 90 %. Сейчас этот показатель не превышает 75 %. Кроме того, ассортимент продукции завода пополнят и две новые позиции – элементарная сера и нефтяной кокс, что значительно расширит экспортные возможности предприятия.

Андрей Сойко, генеральный директор ОАО «Нафтан»: Элементарная сера – это объект уже введенный. Продукция эта поставляется и востребована нашими смежниками, в частности Гомельским химическим заводом, а также «Азотом». В принципе, потенциально мы готовы поставлять и на экспорт эту продукцию, проблем здесь нет – продукт качественный, пользуется спросом. Кокс – также рассматривается несколько направлений, это могут быть как потребители белорусские, в частности цементные заводы, так и экспорт.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Исходя из той реальной ситуации, которая складывается, действительно можно сказать, что в эти сроки должны справиться. И подрядчики, и заказчик – «Нафтан», конечно, контролируют этот объект. Это более глубокая переработка нефти, это больший выход светлых нефтепродуктов и, соответственно, конечно, те дивиденды, которые будут и у предприятия, и у нашей страны.

Продукция «Нафтана» сегодня известна в 30 странах мира. На предприятии работают 10 тысяч человек, строительство нового комплекса позволило создать на предприятии 400 новых рабочих мест. Интересно, что профессиональные кадры здесь готовят со школьной скамьи: в Новополоцке действует сразу два класса нефтехимического профиля.