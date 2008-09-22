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В Эстонии сегодня отмечают 64-ю годовщину освобождения Таллина от фашистов

22 сентября 2008 07:43
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По традиции, ветераны Великой отечественной войны возложат цветы к мемориалам советским воинам. Центром памятных торжеств станет Военное кладбище, куда еще в прошлом году перенесли памятник Воину-освободителю. Там же пройдет презентация новой книги финского историка Йохана Бэкмана "Бронзовый солдат". Она посвящена недавним событиям вокруг переноса памятника, на основе которых, Бэкман анализирует состояние эстонского общества. Власти принимать участие в памятных мероприятиях они не будут.
# общество # Фашизм

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