В Эстонии сегодня отмечают 64-ю годовщину освобождения Таллина от фашистов

По традиции, ветераны Великой отечественной войны возложат цветы к мемориалам советским воинам. Центром памятных торжеств станет Военное кладбище, куда еще в прошлом году перенесли памятник Воину-освободителю. Там же пройдет презентация новой книги финского историка Йохана Бэкмана "Бронзовый солдат". Она посвящена недавним событиям вокруг переноса памятника, на основе которых, Бэкман анализирует состояние эстонского общества. Власти принимать участие в памятных мероприятиях они не будут.