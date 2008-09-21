Мотострелковые войска отмечают свой день рождения

Около шести месяцев в году солдаты занимаются в поле. Каждый солдат должен научиться стрелять максимально метко. Наука эта весьма сложная и освоить ее не легко. Лучше всего ей владеет снайпер. Он умеет точно вести огонь, как днем так и ночью. Принцип одна пуля – одна цель, основополагающий в подготовке этих специалистов. Технические и тактические новинки можно будет увидеть на учении Осень-2008. В той или иной степени в нем будет участвовать большинство мотострелковых частей и соединений.