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Православные сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября 2008 13:30
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Это один из величайших православных праздников. Установлен он в честь рождения пречистой Девы Марии. Ее родителями были праведные Иоаким и Анна, именуемые церковью Богоотцами. 50 лет они были бездетны и смиренно молили Бога послать им дитя, дав обет посвятить ему младенца, который у них родится.

Господь исполнил их просьбу — у них родилась дочь. Это принесло радость всему миру, ибо она стала матерью Бога нашего Иисуса Христа. С Рождеством Богородицы стало возможным и Рождество Спасителя, поэтому день рождения Девы Марии считается зарей христианства. В этот день в храмах совершается торжественное богослужение, которому предшествует всенощное бдение.
# общество

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