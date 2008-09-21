Православные сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Это один из величайших православных праздников. Установлен он в честь рождения пречистой Девы Марии. Ее родителями были праведные Иоаким и Анна, именуемые церковью Богоотцами. 50 лет они были бездетны и смиренно молили Бога послать им дитя, дав обет посвятить ему младенца, который у них родится.



Господь исполнил их просьбу — у них родилась дочь. Это принесло радость всему миру, ибо она стала матерью Бога нашего Иисуса Христа. С Рождеством Богородицы стало возможным и Рождество Спасителя, поэтому день рождения Девы Марии считается зарей христианства. В этот день в храмах совершается торжественное богослужение, которому предшествует всенощное бдение.