"День без автомобиля" впервые пройдет в Беларуси

Минприроды и охраны окружающей среды и Минтранспорта и коммуникаций призывают белорусов завтра не садиться за руль своего автомобиля. За рубежом подобные акции имеют большую популярность. В нашей же стране она пройдет впервые и будет носить добровольный характер. По мнению организаторов акции, это повод обратить внимание общественности на экологическую проблему наших городов, и, в частности, на качество воздуха, которым мы дышим. Сегодня в Беларуси порядка трех миллионов автомобилей, пятая часть из которых приходится на столицу.



Каждый день в атмосферу Минска попадает около трех тонн загрязняющих веществ и около 40 тысяч тонн парниковых газов. За один рабочий день автотранспорт наносит ущерб инфраструктуре города и окружающей среде на сумму более 6 миллиардов рублей.