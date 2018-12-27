В Дзержинске издали книгу, посвящённую истории местной милиции

Новости Беларуси. Сохранить память на века. В Дзержинске издали книгу, посвященную истории местной милиции и сотрудникам, которые внесли весомый вклад в борьбу с криминалом и охрану общественного порядка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Над изданием работали журналисты, историки-краеведы и местные жители. Они помогали с ценной информацией о ветеранах, делились биографическими сведениями, воспоминаниями, мемуарами и фотографиями.

Евгений Жилинский, начальник Дзержинского РОВД:

Планируется провести акцию, где вручим нашей Дзержинской районной библиотеке ряд книг, также руководителям предприятий и организаций, в дошкольные учреждения, в школы.

В Дзержинском районе население милиции доверяет, растет она с каждым годом. Количество преступлений на территории района уменьшается. Со стороны милиции мы увеличиваем раскрываемость преступлений.

Наиболее остро в Дзержинском районе стоит проблема дачных преступлений. Многие домовладельцы уезжают на зиму, не позаботившись о безопасности и сохранности личной собственности. Также сотрудники милиции еженедельно работают с ранее судимыми: помогают с трудоустройством и в борьбе с алкоголизмом.