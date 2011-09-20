В доме № 18 по улице Гинтовта находится самый лучший балкон Минска

Столичные балконы радуют глаз, а их владельцы, участвуя в конкурсах за звание лучшего, получают призы.

Тысяча лепестковых поселилась на балконе дома по улице Гинтовта 18, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Лучший балкон по итогам смотра, впрочем, как и его оформителя, знают во всем районе.

За победительницей подтягиваются и соседи, тем более такие начинания поощряются.

Жительница Минска:

Очень нравится. Женщина хорошо ухаживает. Активиста, такая Анюта-цветочница. И клумбы возле дома ее.