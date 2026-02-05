Морозы – тест на стойкость, в том числе для животноводов. Зимовка и сохранность скота – на особом контроле в Минской области. Правильное содержание, своевременное и бесперебойное кормление в холодный период – залог здоровья животных и высокой продуктивности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это инвестиции в том числе в продовольственную безопасность страны. Молодняк содержат в индивидуальных домиках, где их согревают мягкие подушки из соломы. Самое главное – регулярное питье. Необходима трех- и даже четырехразовая выпойка. Обязательно дают теплое молоко, которое подогревают до комнатной температуры.

Татьяна Пухова, телятница сельскохозяйственного филиала «Красный май»: Мы подогреваем в воде (в кипятке) и приносим сюда. Видите, пар идет. А теплое, оно переваривается, желудок работает.

Чтобы в помещениях поднять температурный режим и поддерживать оптимальный микроклимат, устанавливают тепловые пушки. Предусмотрели в помещениях и специальные шторки от холода и сквозняка.

В Минской области для содержания телят в современных условиях имеется 425 профилакториев. Технологичный подход на первом месте. В условиях суровой зимы ветеринары, зоотехники контролируют ситуацию круглосуточно.