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Почти 16 тыс. тюльпанов планируют вырастить к 8 Марта в Витебске

05 февраля 2026 13:55
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Пока за окном морозы и снег – в теплицах «Витебского Зеленстроя» наступила весна. Специалисты уже готовятся к Международному женскому дню. Обещают вырастить почти 16 тысяч тюльпанов. Это в два раза больше, чем годом ранее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 16 тыс. тюльпанов планируют вырастить к 8 Марта в Витебске-2

Луковицы цветов высаживают еще в декабре. Важно поддерживать оптимальный температурный режим – не выше +14 градусов. Полив и подкормка – по графику. Только так удается выращивать около полутора десятка сортов весенних цветов.

Почти 16 тыс. тюльпанов планируют вырастить к 8 Марта в Витебске-4

Галина Томашова, цветовод предприятия «Витебский Зеленстрой»:
В этом году у нас очень большой выбор – 14 сортов. Есть старые, есть новые, красные, желтые, малиновые, розовые, пионовидные. Выбор будет очень огромный.

Готовятся витебские цветоводы и к сезону украшения города. Уже готовят рассаду для городских клумб. Упор делают на вертикальное озеленение. Обещают, что Витебск будет буквально утопать в петуниях и сурфиниях.

Почти 16 тыс. тюльпанов планируют вырастить к 8 Марта в Витебске-6

Лариса Кирилова, цветовод предприятия «Витебский Зеленстрой»:
Рассады у нас разнообразные. Вот сейчас мы пикируем газанию, потом у нас пойдет бегония. У нас очень много разных цветов красивых. Горожане, когда мы высаживаем на клумбах, очень любуются, радуются нашей рассаде.

В целом, этой весной цветоводы «Витебского Зеленстроя» высадят на клумбах больше миллиона растений. 

# Цветы # Растения и цветы

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