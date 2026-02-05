Почти 16 тыс. тюльпанов планируют вырастить к 8 Марта в Витебске
Пока за окном морозы и снег – в теплицах «Витебского Зеленстроя» наступила весна. Специалисты уже готовятся к Международному женскому дню. Обещают вырастить почти 16 тысяч тюльпанов. Это в два раза больше, чем годом ранее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Луковицы цветов высаживают еще в декабре. Важно поддерживать оптимальный температурный режим – не выше +14 градусов. Полив и подкормка – по графику. Только так удается выращивать около полутора десятка сортов весенних цветов.
Галина Томашова, цветовод предприятия «Витебский Зеленстрой»:
В этом году у нас очень большой выбор – 14 сортов. Есть старые, есть новые, красные, желтые, малиновые, розовые, пионовидные. Выбор будет очень огромный.
Готовятся витебские цветоводы и к сезону украшения города. Уже готовят рассаду для городских клумб. Упор делают на вертикальное озеленение. Обещают, что Витебск будет буквально утопать в петуниях и сурфиниях.
Лариса Кирилова, цветовод предприятия «Витебский Зеленстрой»:
Рассады у нас разнообразные. Вот сейчас мы пикируем газанию, потом у нас пойдет бегония. У нас очень много разных цветов красивых. Горожане, когда мы высаживаем на клумбах, очень любуются, радуются нашей рассаде.
В целом, этой весной цветоводы «Витебского Зеленстроя» высадят на клумбах больше миллиона растений.