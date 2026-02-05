Почти 16 тыс. тюльпанов планируют вырастить к 8 Марта в Витебске

Пока за окном морозы и снег – в теплицах «Витебского Зеленстроя» наступила весна. Специалисты уже готовятся к Международному женскому дню. Обещают вырастить почти 16 тысяч тюльпанов. Это в два раза больше, чем годом ранее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Луковицы цветов высаживают еще в декабре. Важно поддерживать оптимальный температурный режим – не выше +14 градусов. Полив и подкормка – по графику. Только так удается выращивать около полутора десятка сортов весенних цветов.

Галина Томашова, цветовод предприятия «Витебский Зеленстрой»:

В этом году у нас очень большой выбор – 14 сортов. Есть старые, есть новые, красные, желтые, малиновые, розовые, пионовидные. Выбор будет очень огромный.

Готовятся витебские цветоводы и к сезону украшения города. Уже готовят рассаду для городских клумб. Упор делают на вертикальное озеленение. Обещают, что Витебск будет буквально утопать в петуниях и сурфиниях.