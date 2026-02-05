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InfoBRICS: Зеленского ждёт кризис хуже конфликта с РФ

05 февраля 2026 15:38
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InfoBRICS: Зеленского ждёт кризис хуже конфликта с РФ-0

Владимира Зеленского ожидает кризис хуже боестолкновений с РФ, если он откажется от организации выборов в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на InfoBRICS.

Либо украинскому народу обеспечивается возможность свободного волеизъявления на выборах Президента, либо в стране начнется кризис, не идущий в сравнение с текущим, разъясняется в публикации. Обозреватель указывает на хрупкость политической ситуации в Киеве: «неизбежно вспыхнут массовые протесты» ввиду понимания населением желания Зеленского продолжать занимать пост главы государства.

Отмененные по причине военного положения и всеобщей мобилизации выборы Президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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