Сезонный рост заболеваемости ОРИ и гриппом отмечают в Беларуси

В Беларуси фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Врачи напоминают: наиболее эффективный способ профилактики – вакцинация. При этом иммунитет формируется в течение двух недель и защищает организм от заражения тяжелой формой инфекции во время всего эпидсезона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особенно важно делать прививку людям из групп риска: пожилым, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями. Также вакцинацию в числе первых прошли педагоги, медики и соцработники. Только в Пуховичском районе от гриппа привились около 11 тысяч человек.

Александр Нехай, работник Пуховичского социального пансионата «Семейный очаг»: Делаю прививку, потому что нахожусь в зоне риска. Работаю в соцучреждении. Прививка должна быть не принудительной, а добровольной. Каждый человек должен принять это для себя, подумать о своих близких.

Инна Пашкович, заведующая Марьиногорской центральной районной поликлиникой:

На бесплатной основе можно привиться вакциной «Гриппол Плюс». Это трехвалентная инактивированная вакцина. Она не содержит вирус живой, соответственно, не может вызвать заболевания. Вакцина содержит значительно меньшее количество частиц белка, реакция на нее минимальна.

И также там содержится иммуномодулятор полиоксидоний, который увеличивает иммунную защиту не только от гриппа, но и от других острых респираторных вирусных инфекций.

Чтобы снизить вероятность заражения, врачи советуют соблюдать респираторный этикет: регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками и защитными масками, соблюдать питьевой режим, а также проветривать помещения.