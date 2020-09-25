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Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»

25 сентября 2020 14:19
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Новости Беларуси. Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности Белорусской АЭС противоречит здравому смыслу. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»-1

Он подчеркнул, что энергоблоки Белорусской АЭС относятся к новейшему поколению 3+, где использованы самые передовые достижения и разработки. Они полностью соответствуют международным нормам и рекомендациям по безопасности МАГАТЭ.

Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Это дает нам основания утверждать, что Белорусская АЭС будет самой надежной и безопасной станцией в мире. Кроме этого, запуск Белорусской АЭС даст возможность снизить выбросы парниковых газов более чем на 7 миллионов тонн в год – это серьезный вклад нашей страны в борьбу с глобальным изменением климата. В этой связи, заявление Сейма Литвы противоречит здравому смыслу. Косное неприятие объективной реальности становится серьезным барьером для развития литовской политической культуры. Мы ясно видим, как оно девальвирует вескость суждений литовского парламента из-за пренебрежения основами межгосударственных отношений.  

Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»-7

Проект строительства БелАЭС реализован в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии. В дополнение были проведены стресс-тесты под надзором ЕС, которые разработаны для членов Евросоюза. Все эксперты, которые участвовали в многочисленных проверках станции, неоднократно подтверждали ее безопасность.  

# Беларусь-Литва # общество # Андрей Савиных # Фотофакт

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