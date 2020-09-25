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«Место будет однозначно пользоваться спросом». Скейт-парк в Солигорске готовится к открытию

25 сентября 2020 14:11
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Новости Беларуси. В Солигорске завершается строительство большого скейт-парка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Место будет однозначно пользоваться спросом». Скейт-парк в Солигорске готовится к открытию-1

Строительство новой площадки начали в конце июля, уже сейчас завершают благоустройство. Скейт-парк внешне напоминает стадион: площадка имеет овальную форму с небольшими уклонами. В центре установят рампы, радиусы, разгонки и другие элементы для выполнения сложных трюков на скейтбордах и самокатах. Дополнительно по радиусу положили дорожку для катания на роликах.

«Место будет однозначно пользоваться спросом». Скейт-парк в Солигорске готовится к открытию-4

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского района:
В городе среди активной молодежи уже давно сформировался спрос на объект такого уровня для профессионального занятия скейтбордингом, фристайлом, уличным фристайлом. Я думаю, что ожидания мы оправдаем. Это место будет однозначно пользоваться спросом у активной части населения города Солигорска, даже близлежащих городов. Здесь также планируется устройство площадки для установки трибун и проведения небольших соревнований.

«Место будет однозначно пользоваться спросом». Скейт-парк в Солигорске готовится к открытию-7

Архитекторы планируют сделать площадку центром притяжения местных жителей. В парке установили большую современную скамью-террасу, летом здесь организуют уличный фудкорт. А недавно появились кубы для стрит-арта. Планируется, что уличные художники смогут украсить их необычными граффити.

# Скейтбординг # общество # Валентин Стасюкевич # Фотофакт

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