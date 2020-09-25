«Место будет однозначно пользоваться спросом». Скейт-парк в Солигорске готовится к открытию

Новости Беларуси. В Солигорске завершается строительство большого скейт-парка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строительство новой площадки начали в конце июля, уже сейчас завершают благоустройство. Скейт-парк внешне напоминает стадион: площадка имеет овальную форму с небольшими уклонами. В центре установят рампы, радиусы, разгонки и другие элементы для выполнения сложных трюков на скейтбордах и самокатах. Дополнительно по радиусу положили дорожку для катания на роликах.

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского района:

В городе среди активной молодежи уже давно сформировался спрос на объект такого уровня для профессионального занятия скейтбордингом, фристайлом, уличным фристайлом. Я думаю, что ожидания мы оправдаем. Это место будет однозначно пользоваться спросом у активной части населения города Солигорска, даже близлежащих городов. Здесь также планируется устройство площадки для установки трибун и проведения небольших соревнований.