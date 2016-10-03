В частные дома с неисправным и устаревшим газовым оборудованием будет прекращена подача газа

Новости Беларуси. Газовые службы области усилили профилактику несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом. Так, в Логойском районе во время рейдов специалисты проверяют исправность вентиляции, обращают внимание на состояние воднагревателей и газовых плит. Устаревшее оборудование – одна из самых распространенных проблем.

Чтобы накануне холодов не остаться без голубого топлива, все недостатки нужно исправить как можно быстрее.

Михаил Волынец, исполняющий обязанности начальника райнного производственного объеднения «Логойскрайгаз»:

Основные нарушения – это старое оборудование (более 20 лет). Нет в наличии акта пожарника, неправильный монтаж газоиспользующего оборудования либо самовольный монтах газоиспользующго оборудования.

По тем недостаткам и замечаниям, которые были выявлены, пишется предписание, и они в определённый срок должны быть устранены.

После устранения – возобновление газоснабжения. Сейчас к отопительному периоду большой наплыв граждан, которые уже устранили, чтобы им пустили газ.

Установка извещателя угарного газа до конца года станет обязательной. Сигнализаторы необходимо будет установить всем белорусам, которые имеют дома газовое оборудование: плиты, отопительные котлы и водонагреватели.

Всего подобной техники в республике насчитывается около 5 миллионов. Почти треть из них находится в эксплуатации 20 и более лет.

Работать извещатель будет по принципу пожарного.

Который, кстати, на угарный газ не реагирует.

При фиксации опасного вещества устройство будет подавать звуковой или световой сигнал, спасая от трагедии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.