Новости Беларуси. В центре Могилева при проведении капитального ремонта теплосетей обнаружили человеческие останки. К раскопкам сразу приступил поисковый батальон Министерства обороны. Специалисты тщательно исследовали землю, извлекли останки четырех человек.

Экспертиза установила, что они принадлежат погибшим во время Великой Отечественной. Вместе с останками найдены: офицерская портупея и солдатский ремень, кошелек с советскими монетами, портсигар с сигаретами, две фронтовые кружки, очки, обломанный штык. Кроме личных вещей защитников земля сохранила гильзу от пушки 45-го калибра и двенадцать гранат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Борисенко, руководитель могилевского областного историко-патриотического поискового клуба:

Это были, по всей видимости, ополченцы наши могилевские, то есть жители Могилева, которые по призыву стали на защиту города. Причем не просто рядовые, а предполагаем, что это были ответственные работники. Возможно, горисполкома, возможно, каких-то других учреждений города Могилева. 4 останков было найдено, но локализовано, из 4 человек захоронение. Сколько их еще может быть, трудно сказать.