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«По специальности я даже не гимнаст и не акробат»: мужчина преподаёт чирлидинг в школе в Дзержинске

28 августа 2017 13:42
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Новости Беларуси. Занятия по чирлидингу проводят в средней школе №4 Дзержинска. Команда существует уже 5 лет и признана одной из лучших в районе. Необычно то, что тренером работает мужчина, сообщили в программе «Центральный регион».

Александр Мелешко, педагог дополнительного образования средней школы №4 Дзержинска:
По специальности я не чирлидер, и даже не гимнаст, не акробат. Я просто занимался, в своё время, когда ещё учился в Академии физвоспитания, акробатическим рок-н-роллом.

Это такой серьёзный вид спорта, где используются и акробатические трюки, и танцевальные упражнения.

Сергей Манько, СТВ:
Чирлидинг популярен на спортивных и развлекательных мероприятиях.

Александр Мелешко:
Да. В Дзержинске проводится ежегодно конкурс по чирлидингу. Потом, мы уже не один год выступаем, и мы представляли Дзержинск и на районном конкурсе в этой номинации. Кроме этого, на все спортивные мероприятия  приглашают нас в качестве антуража, украшения.

Мы выступали и на футбольном поле, и на баскетбольной площадке.

Сергей Манько:
Я так понимаю, что час тренировок по чирлидингу заменяет – можно сказать, можно не ходить на уроки физкультуры, можно приходить к Вам на тренировки.

Александр Мелешко:
В аэробике одни из самых энергоёмких упражнений делаются, а у нас мало что отличается от спортивной аэробики.  

Сергей Манько:
То есть, в принципе, это ещё и полезно?

Александр Мелешко:
Да. 

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# общество # Учебный год 2017/2018

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