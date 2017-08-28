«По специальности я даже не гимнаст и не акробат»: мужчина преподаёт чирлидинг в школе в Дзержинске

Новости Беларуси. Занятия по чирлидингу проводят в средней школе №4 Дзержинска. Команда существует уже 5 лет и признана одной из лучших в районе. Необычно то, что тренером работает мужчина, сообщили в программе «Центральный регион».
Александр Мелешко, педагог дополнительного образования средней школы №4 Дзержинска:
По специальности я не чирлидер, и даже не гимнаст, не акробат. Я просто занимался, в своё время, когда ещё учился в Академии физвоспитания, акробатическим рок-н-роллом.
Это такой серьёзный вид спорта, где используются и акробатические трюки, и танцевальные упражнения.
Сергей Манько, СТВ:
Чирлидинг популярен на спортивных и развлекательных мероприятиях.
Александр Мелешко:
Да. В Дзержинске проводится ежегодно конкурс по чирлидингу. Потом, мы уже не один год выступаем, и мы представляли Дзержинск и на районном конкурсе в этой номинации. Кроме этого, на все спортивные мероприятия приглашают нас в качестве антуража, украшения.
Мы выступали и на футбольном поле, и на баскетбольной площадке.
Сергей Манько:
Я так понимаю, что час тренировок по чирлидингу заменяет – можно сказать, можно не ходить на уроки физкультуры, можно приходить к Вам на тренировки.
Александр Мелешко:
В аэробике одни из самых энергоёмких упражнений делаются, а у нас мало что отличается от спортивной аэробики.
Сергей Манько:
То есть, в принципе, это ещё и полезно?
Александр Мелешко:
Да.
Робототехника, анимационные пособия, гелиоколлектор и чирлидинг: чем известна школа №4 в Дзержинске?