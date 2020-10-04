Лилия Ананич: «То, что сегодня делают заявления политики сопредельных государств – они стреляют в собственную ногу»

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Юлия Бешанова, СТВ:

Хотелось бы начать наш сегодняшний разговор с самых обсуждаемых событий. На неделе произошло сразу несколько громких заявлений, в том числе от Светланы Тихановской, которая начала с того, что изменила название своего Telegram-канала и теперь вещает в Европе от имени якобы президента. Кто она сейчас такая и как к этому относиться?

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Очень подходит и сюда такая проекция. Кем бы ни назывались, Президент у Республики Беларусь один – Александр Григорьевич Лукашенко. Избран народом. У Беларуси свой путь, внутренняя и внешняя политика, сильный Президент. Была сделана попытка, чтобы у нас было по-другому Лилия Ананич:

Очевидно, что Республика Беларусь – страна, которая имеет собственную политику, которая развивается по воле белорусского народа выверенным курсом, которая достигла за последние годы значительных успехов во многих сферах жизнедеятельности. Это давно не та страна, которую хотели бы видеть отдельные западные государства. Конечно, им хотелось бы быть здесь хозяевами, хотелось бы, чтобы мы жили по указке, хотелось бы, чтобы мы реформировали свою страну в угоду тем технологиям, тем принятым инструментам, которые сегодня присутствуют. У нашей страны есть свой путь, свои внутренняя и внешняя политика, сильный Президент, сильная власть. Была сделана попытка, чтобы у нас было по-другому. «Нет базы для экономического протеста в стране» Блицкриг в прошлом. Надеюсь, в прошлом вот эти массовки, в таком виде, как они происходили. Наверное, каждый здравомыслящий человек понимает, что это ненормально. Любой человек ценит свое время, он не успевает делать то, что в жизни нужно, а здесь находилось на первом этапе много людей, которые выходили на улицы, протестовали. Но ведь мы понимаем, что за этим всем не внутренний протест. Нет базы для экономического протеста в стране. Мы понимаем (и никто уже не скрывает), есть конкретные страны, которые хотели бы участвовать в реформировании представлений нашей страны. И сегодня уже никто не скрывает лица. О встречах Тихановской с лидерами мировых держав: это делается подчеркнуто, в угоду конкретным политическим целям Вот, вы говорите – встречи Светланы Тихановской с лидерами мировых держав. Ну, любой глава государства имеет право встретиться с любым гражданином любой страны. Но это делается подчеркнуто, конкретно, это делается в угоду конкретным политическим и, как видим сейчас, экономическим целям.

Что такое определение неких персон, лиц, которые будут представителями по реформированию экономики, по правозащитным вопросам? Это не что иное, как попытка сделать легитимными те процессы, которые происходят за пределами нашей страны. Ведь озвучено, что более 50 миллионов евро будет выделено на поддержку демократии, экономики и так далее. Под это нужно написать программы, создать структуры. Понятно, что это все разрабатывается и пишется в основном вне нашей страны. Но чтобы была видимость легитимного процесса, есть такие персоны, которые определены управлять от Беларуси этими процессами. Наверное, более важно сегодня было бы нам, возвращаясь к итогам недели, посмотреть на важнейшие постулаты общественно-политической жизни, которые были в нашей стране. Открылась четвертая сессия парламента Беларуси, первый день в большей степени был экономическим. Парламент страны дал согласие Президенту Республики Беларусь на назначение премьер-министром страны Романа Александровича Головченко. «У страны есть четкое понимание, твердость курса, продолжение курса развития страны как социального государства» Юлия Бешанова:

То есть нужно заниматься внутренними делами? Лилия Ананич:

Выступление перед парламентариями премьера страны как раз показало и очертило, что у страны есть четкое понимание, твердость курса, продолжение курса развития страны как социального государства. Идет наработка программы на будущую пятилетку. Парламент на этой сессии примет целый блок законов, не только социального характера, но и весомый блок законов экономического пространства, которые как раз и призваны осуществлять те реформы, создавать условия для дальнейшего динамичного развития экономики. Вот сегодня чем занимается страна. Наверное, это самое главное, что надо сегодня обсуждать. Ну, конечно, не сбрасывая со счетов Светлану Тихановскую и часть выехавших с ней сподвижников. Они сейчас довольно неплохо чувствуют себя в западных странах. Мне даже понравилось, как сейчас пресса начала обсуждать, какие наряды у Светланы Тихановской, как меняется ее имидж. Это все очень любопытно, почитать интересно, но это не имеет ничего общего с реальной, конкретной, нормальной жизнью нашей страны, нашего государства. «Наша страна выбрала путь, который наиболее приемлем для белорусского государства» Лилия Ананич:

Примеры развития стран по чужим лекалам у нас на глазах. И далеко не только благо приносят те западные деньги, которые могут быть каким-то золотым дождем. Это может подаваться так, что «вот, мы вам и денег дадим, все дадим». У нас в стране есть прекрасные профессионалы, работают институты, экономисты и все возможные модели развития известны в стране. Но наша страна выбрала тот путь, который наиболее приемлем для белорусского государства. Это не шоковая терапия, когда многотысячные заводы, которые сегодня делают конкурентоспособную продукцию, могут стать никому не нужными, потому что в мире много высококонкурентных производств, и нам могут отвести далеко не роль производителя конечного продукта, а просто, скажем, точить какие-то детали, гайки для их масштабных производств и так далее.

Мне очень понравилась прозвучавшая от Александра Григорьевича Лукашенко мысль о том, что транснациональные корпорации, которые хотят вкладывать инвестиции в развитие конкретных проектов, они как находили в Беларуси достойные условия для своей работы, так и будут продолжать находить. Беларусь всегда была площадкой для созидания, переговоров. Фактически ничего не изменилось Поэтому то, что сегодня мы видим: объявлены санкции, списки – это вовсе не санкции, это сохранение лица, потому что если уж влезли в эту корзину, назвались груздем, то надо куда-то двигаться. Но у мира есть много других задач, и Беларусь будет наиболее востребована, как была раньше, так и сегодня, как страна стабильная, как страна безопасная, как страна-донор региональной безопасности, как страна, которая всегда была площадкой для созидания, переговоров. Фактически ничего не изменилось. Украинский народ как ценил Беларусь и соседство с Беларусью, хорошо относился к нашему лидеру – ничего не изменилось

Юлия Бешанова:

Мы много лет строили многовекторную политику, а в нынешней ситуации сохранить хорошие отношения при поведении некоторых соседних государств достаточно сложно. Украина называет нашего Президента нелегитимным, но вместе с тем сохраняет дипломатические отношения. Лилия Ананич:

Если называет конкретная персона, пусть себе даже и высокого ранга, это вовсе на значит, нельзя говорить, что это Украина. Украина – это украинский народ. И я думаю, что украинский народ как ценил Беларусь и соседство с Беларусью, и как хорошо относился к нашему лидеру, то так и будет, ничего не изменилось. «То, что сегодня делают заявления политики сопредельных государств – они стреляют в собственную ногу» Юлия Бешанова:

Вернемся к международной повестке. Не только Украина ведет себя некорректно по отношению к нам. Литва. Вспомним, как в пятницу (2 октября) МИД сделал заявление с просьбой вызвать послов Литвы и Польши для консультаций. Тут же литовский МИД ответил, что они этого делать не будут, сокращать численность своей дипмиссии они тоже не намерены. Как в таких ситуациях общаться со страной, какие связи налаживать, как вообще реагировать на такие заявления? Лилия Ананич:

С одной стороны, нам говорят: «У вас Президент нелегитимный, и вообще вы идете не туда. Мы поддерживаем Светлану Тихановскую, она тут у вас будет руководить». А с другой стороны, смотрите, как за нас держатся. Ведь что такое сократить количество дипломатов? Это значит сократить количество контактов, а ведь помимо политической риторики есть реальная жизнь, есть бизнес, который сотрудничает, который работает, который имеет здесь предприятия. Это как выстрелить в свою же ногу. То, что сегодня делают заявления политики сопредельных государств – они стреляют в собственную ногу. С одной стороны, они сохраняют лицо, а с другой стороны, они очень даже не заинтересованы в том, чтобы ухудшить свое экономическое положение.

Я бы не сказала, что оно такое уж блестящее. Посмотрите на количество населения, которое уехало из Литвы искать себе более высокооплачиваемую работу в других странах, на закрытые предприятия. Беларусь всегда была для них хорошим соседом, наша страна никогда не создавала проблем. На то, что уже выстраивались хорошие отношения и можно было уже думать о неком этапе, когда мы понимаем друг друга, мы готовы двигаться в определенных направлениях вместе, если это выгодно и Беларуси, и странам-соседям. Все попрано, но, заметьте, не нами, поэтому должен в полной силе работать закон дипломатии. Обратная сторона медали: вы инициируйте процесс – получите ответ, и те списки, которые есть и у нас, если вы не впускаете наших представителей, значит Беларусь ответит так же. Важно, что постулаты Союзного государства работают Юлия Бешанова:

Но приятно, что и Россия те же списки поддержала. Лилия Ананич:

Да, мы в рамках Союзного государства. Очень важно, что определенные постулаты Союзного государства начинают работать. Я хотела бы отметить еще один аспект законодательно обоснованных действий, которые предприняты МИД. Я имею в виду то, что будет аккредитация зарубежных журналистов по новым правилам.