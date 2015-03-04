Новости Беларуси. В Брестской области приступили к заготовке березового сока. Пока этого полезного напитка добывают немного, но если погода будет благоволить, то активное соковыделение начнется уже в ближайшие дни.

Употребление берёзового сока стало мировым трендом. Напиток здоровья с недавнего времени пользуется особой популярностью в США, Западной Европе и даже Японии. Технологию производства узнала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

В специальных пакетах для сбора березового сока целебного напитка пока немного, но лесхозы, что называется уже во всеоружии - провели «подсочку» и даже заключи договоры на реализацию. Говорят, в этом году первые капли весеннего нектара появились аномально рано.

Татьяна Корделюк, помощник лесничего Ужовского лесничества:

Вот это первые капельки драгоценные. Еще на прошлой неделе работники нашего лесничества, те, кто на заготовке, говорили, что спиливаешь дерево, и сок выделяется. И вот даже на пеньках, которые остаются после рубки, остается корка льда от сока.

С приходом первого тепла березовые рощи превращаются в настоящие плантации по сбору прозрачного напитка. Экономисты подсчитали: в емкости непрерывным ручьем «капают» не только витамины, но и валютные доходы. Мода на здоровой образ жизни «народному» напитку помогла получить и международное признание. В этом году брестские лесники собираются добыть почти 20 тысяч тонн сока.

Наталья Касянюк, заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Малоритский лесхоз»:

Государственным лесохозяйственным учреждением «Малоритский лесхоз» закуплено 8,5 тысяч пакетов для заготовки березового сока. На 2015 год запланировано заготовить 325 тонн. С реализацией у нас вопросов нет.

Промыть систему и еще раз проверить оборудование — в этом цехе консервного комбината уже готовы к приему березового сока. Разливать будут исключительно в «стекло». Здесь скоропортящийся продукт хранят в стерильных цистернах. Это позволит поставлять свежий сок в любое время года, причем не только на местный рынок.

Людмила Возносименко, заместитель директора по коммерческим вопросам Малоритского консервно-овощесушильного комбината:

Реализовываем свою продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт. За 2014 год у нас отправлено более 70% березового сока на экспорт. Основные экспортные рынки –Россия, Прибалтика. В этом году мы вышли на рынки Туркмении. Мы сейчас выходим на рынок Казахстана, Польши. Березовый сок очень востребован.

Активный сезон сокозаготовки ожидают уже на будущей неделе. Ведь выручку в буквальном смысле сделает погода.