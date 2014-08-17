В Бресте по приглашению Петра Климука собрались выпускники Черниговского высшего военного летного училища

Новости Беларуси. В городе над Бугом на 50 встречу собрались выпускники Черниговского высшего военного летного училища. На брестскую землю однокурсников пригласил дважды Герой советского Союза, космонавт Петр Климук.

На глазах дважды Героя Советского Союза, Петра Климука, слезы явление исключительное. Трижды преодолев земное притяжение, он давно научился контролировать эмоции. Но здесь, возле бюста, который установлен в его часть, не сдерживает нахлынувших чувств.

Петр Климук, дважды Герой СССР:

Горжусь за страну, за Беларусь. Даже слезы на глазах, потому что не ожидал, что с деревни смогу достичь этого.

Его имя знает весь мир, он 26 лет руководил центром подготовки космонавтов, но для тех, с кем сегодня приехал на Родину – он по-прежнему просто Петя. Ровно 50 лет назад выпускники Черниговского высшего военного летного училища получили на погоны золотые лейтенантские звездочки. Лариса и Николай Гончар вместе уже 52 года. Познакомились на танцах в клубе и с тех пор не расставались. Лариса Николаевна признается: служба летчика – нелегкая, но еще сложнее было тем, кто ждал их на земле.

Лариса Гончар:

Полеты идут и вдруг прекратились. Уже знаем – кто-то разбился. И каждая жена думает – «только бы не мой». У мужа разное было, и садился без двигателя, я все это чувствовала.

Дважды герой СССР Петр Климук, главнокомандующий ВВС России Анатолий Корнуков, военноначальники высшего эшелона – выпускники 1964 не без гордости признаются – они были лучшими во всем союзе.

Виталий Ефремов, генерал-лейтенант авиации в отставке (Россия):

Решением руководства училища, командованием ВВС, нам, самому лучшему курсу, из всех тех военных училищ, которые тоже проводили выпуски в этом году, решением командованием училища, ветеранских организаций, наш курс назвали «золотым».

Из «золотого» выпуска 34 летчика погибло при исполнении боевого задания. Спустя полвека на встречу выпускников в гости к знаменитому однокурснику, на Брестскую землю приехали 16 человек.

Петр Климук, дважды Герой СССР:

Это моя Родина, земля, где я родился, земля, которая меня воспитала. Беларусь одна из лучших стран сельскохозяйственных. Я был и в Голландии, и в Бельгии, но просто горжусь, как здесь люди работают.

Поводов для гордости в день авиации у брестчан немало: первый Герой Беларуси Владимир Карват, который увел падающий самолет от населённых пунктов – тоже был жителем Бреста, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.