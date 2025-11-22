В Бресте перезахоронили останки красноармейца, погибшего в сражениях на Курской дуге. Отследить судьбу белорусского солдата Петра Панасюка удалось благодаря помощи российских поисковиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе неподалеку от села Нечаевка Белогородской области специалисты российского отряда «Огненная дуга» проводили поисковые работы. Эти места были интересны тем, что в 1943 году там проходила полоса обороны 6-й гвардейской армии. Там же и были найдены останки солдата. Имя которого удалось установить благодаря маленькой детали – пластиковому контейнеру.

Юрий Глазунов, научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле»:

Когда нашли останки, посмотрели – документов не было, медальона не было, наград тоже, но внимание привлекала небольшая вот такая вот коробочка пластмассовая, она с надписями, с рисунками и фамилия Панасюк. Информацию про героя собирали буквально по крупицам. Благодаря совместным усилиям белорусских и российских поисковиков, архивистам обеих стран удалось установить боевой путь красноармейца. Им оказался Петр Панасюк, который служил в 158-м гвардейском стрелковом полку помощником наводчика противотанкового ружья. И перед войной жил в Бресте. Провести героя в последний путь пришли десятки неравнодушных горожан, а также родственники солдата.

Надежда Федюкович, внучка гвардии рядового Петра Панасюка:

Не могли поверить, что такое может быть. Мы были уверены, что он захоронен недалеко от места боев, в деревне Нечаевка, в братской могиле. Такая информация у нас была последней, когда бабушка посылала запросы. Изначально он числился в пропавшем без вести, но уже после войны пришел ответ, что он захоронен в братской могиле.