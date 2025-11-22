В Бресте перезахоронили останки красноармейца, погибшего в сражениях на Курской дуге. Отследить судьбу белорусского солдата Петра Панасюка удалось благодаря помощи российских поисковиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте перезахоронили останки красноармейца, погибшего в сражениях на Курской дуге. Отследить судьбу белорусского солдата Петра Панасюка удалось благодаря помощи российских поисковиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В августе неподалеку от села Нечаевка Белогородской области специалисты российского отряда «Огненная дуга» проводили поисковые работы. Эти места были интересны тем, что в 1943 году там проходила полоса обороны 6-й гвардейской армии. Там же и были найдены останки солдата. Имя которого удалось установить благодаря маленькой детали – пластиковому контейнеру.
Юрий Глазунов, научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле»:
Когда нашли останки, посмотрели – документов не было, медальона не было, наград тоже, но внимание привлекала небольшая вот такая вот коробочка пластмассовая, она с надписями, с рисунками и фамилия Панасюк.
Информацию про героя собирали буквально по крупицам. Благодаря совместным усилиям белорусских и российских поисковиков, архивистам обеих стран удалось установить боевой путь красноармейца. Им оказался Петр Панасюк, который служил в 158-м гвардейском стрелковом полку помощником наводчика противотанкового ружья. И перед войной жил в Бресте. Провести героя в последний путь пришли десятки неравнодушных горожан, а также родственники солдата.
Надежда Федюкович, внучка гвардии рядового Петра Панасюка:
Не могли поверить, что такое может быть. Мы были уверены, что он захоронен недалеко от места боев, в деревне Нечаевка, в братской могиле. Такая информация у нас была последней, когда бабушка посылала запросы. Изначально он числился в пропавшем без вести, но уже после войны пришел ответ, что он захоронен в братской могиле.
Виталий Щерба, заместитель председателя Брестского горисполкома:
Семья приобрела могилу своего отца, деда, фотографию, дату смерти, дату рождения. То место, куда можно будет прийти, положить уже вот этот веночек, вспомнить своего предка.
Останки героя были преданы земле на Гарнизонном кладбище Бреста со всеми почестями. А его личные вещи поисковики передали сыну. В том числе и ту пластмассовую коробочку с выцарапанной фамилией. Благодаря которой удалось поставить финальную точку в судьбе белорусского солдата.