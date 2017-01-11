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В Бресте на гребном канале укладывают лыжную трассу протяженностью более 5 километров

11 января 2017 03:15
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Новости Беларуси. Любителям зимнего отдыха погода не помеха. В Бресте уже в ближайшие дни откроют лыжный сезон.

На гребном канале начали укладывать специальную трассу протяженностью более 5 километров.

Прежде здесь три дня работали снежные пушки. Созданный ими искусственный снег и станет основой для покрытия всего лыжного маршрута. Благодаря специальной технологии лежать такое покрывало будет и при небольшом плюсе.

Завершить работы обещают ближе к выходным.

Трасса, рядом с которой есть и прокат лыжного оборудования, сможет вместить всех любителей активного отдыха,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Дрозд, заместитель директора Брестского гребного канала:
На протяжении девяти лет мы уже делаем трассу.

И у брестчан очень популярен этот вид спорта.

Они приходят семьями, чтобы отдохнуть здесь. И все силовые структуры, все предприятия Брестской области приезжают, проводят соревнования в зимний период. Так что очень хорошо, что у нас есть такие пушки, которые делают искусственный снег.

# общество # Брест # Иван Дрозд

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