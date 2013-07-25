Новости Бразилии. В Бразилии впервые за последние 15 лет выпал снег.

Больше всего неприятностей из-за погодной аномалии у тех, кто путешествует. Аэропорты не сразу приспособились к непривычным метеоусловиям. Возникли проблемы и у водителей - дороги из-за обледенения в некоторых регионах превратились в катки.

Сейчас в южном полушарии зима, однако обычно температура в это время года в регионе не опускается ниже нуля. Сейчас в нескольких районах страны столбики термометров замерли на -8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.