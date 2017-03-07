В Боровлянском сельсовете зарегистрировали 100 новорожденного

Новости Беларуси. В Минском областном роддоме поздравляли сотого новорожденного жителя Боровлянского сельсовета.

Юбиляром стала Мария Зеленка, которая появилась на свет 1 марта.

Свидетельство о рождении родителям девочки вручили сразу в роддоме. Поздравить семью приехали представители Миноблисполкома, Минского райисполкома, Боровлянского сельского совета. Вместе с новорожденной семья Зеленки получила и новый статус – многодетной: у Марии есть еще старшие братик и сестричка.

Михаил Зеленка, житель поселка Боровляны Минского района:

Столько людей посетило! На наш праздник пришли, поздравляли. Неожиданно это все, конечно. Спасибо всему персоналу роддома, такой прием, так нас тут поддерживали.

Кстати, с начала 2017 года в медицинских учреждениях области приняли уже более 2000 родов.

Это больше, чем в прошлом. Увеличилось и количество многодетных семей. Улучшить демографическую ситуацию удалось благодаря развитию медицины и обеспечению социальной безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Петр Масько, главный врач учреждения охраны здоровья «Клинический родильный дом Минской области»:

Социальный пакет, который получают наши семьи, позволяет задуматься и о втором, и о третьем, и о четвертом ребенке. В стране уже долгие годы эффективно работает программа демографической безопасности, которая имеет очень много векторов, очень много направлений – экономических, социальных. Все вместе дает такой результат.