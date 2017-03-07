Каждый день срезают около 10 тысяч роз: где растят цветы к праздникам

Новости Беларуси. Международный женский день на Минщине встречают отличным настроением и искренними улыбками. Весенний праздник, конечно, не обходится без цветов. Мужчины спешат приобрести букеты для своих любимых, поздравляют мам, жен, коллег.

Праздничные мероприятия одним днем ​​не ограничиваются: ажиотаж в магазинах и приятная праздничная суета отличает не только день 8 марта,

но и первую весеннюю неделю в целом. Особенно много работы в эти дни в производителям цветов. В центре приятных забот оказалась и программа «Минщина» на СТВ.