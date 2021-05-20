В Борисовском районе на месте обрушившегося моста возведут временный. Обещают построить за две недели
Новости Беларуси. На месте обрушившегося моста в Борисовском районе возведут временный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новую дорожную конструкцию над рекой Рова обещают построить за две недели.
Пока же водители смогут воспользоваться объездными маршрутами через близлежащие населенные пункты.
Напомним, обрушение 15-метрового участка моста на трассе Р67 произошло 19 мая. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства падения моста.
Александр Головнев, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Наша задача сейчас – в максимально короткие сроки восстановить движение по дороге. Работа находится на личном контроле вице-премьера Сивака Анатолия Александровича и министра транспорта Авраменко Алексея Николаевича.
Сегодня состоялся штаб, приняты решения: первое – в течение одного-двух дней будет устроен пешеходный мост, чтобы обеспечить движение пешеходов ближайших деревень; второе – будет построен временный мост.
Поврежденный мост планируют снести, на его месте возведут новый.
Мост в Борисовском районе обрушился прямо под машинами (подробнее здесь).