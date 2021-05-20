В Борисовском районе на месте обрушившегося моста возведут временный. Обещают построить за две недели

Пока же водители смогут воспользоваться объездными маршрутами через близлежащие населенные пункты.

Новости Беларуси. На месте обрушившегося моста в Борисовском районе возведут временный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новую дорожную конструкцию над рекой Рова обещают построить за две недели.

Напомним, обрушение 15-метрового участка моста на трассе Р67 произошло 19 мая. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства падения моста.

Александр Головнев, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Наша задача сейчас – в максимально короткие сроки восстановить движение по дороге. Работа находится на личном контроле вице-премьера Сивака Анатолия Александровича и министра транспорта Авраменко Алексея Николаевича.

Сегодня состоялся штаб, приняты решения: первое – в течение одного-двух дней будет устроен пешеходный мост, чтобы обеспечить движение пешеходов ближайших деревень; второе – будет построен временный мост.