Когда появился первый трамвай и в чём архитектурная фишка послевоенного Минска?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Жизнь постепенно возвращалась в город. Только в 1944-м отстроили 130 тысяч квадратных метров жилых площадей. К августу 45-го отметились покорением миллионного рубежа по числу квадратов жилья.