Новости Беларуси. Пробная перепись населения пройдет осенью 2017 года в Молодечно. Город традиционно является базой для отработки этих технологий. Будет подготовлена программа и опросный лист. Специалисты опробуют новые методы, которые будут использованы при проведении переписи населения всей страны в 2019 году.

Также следующую перепись предполагают совместить с сельскохозяйственной. При этом будет использован опыт российских коллег. При пробном опросе в Молодечно в переписной лист уже включен отдельный раздел по сельскому хозяйству. Причем отвечать на вопросы будут как сельчане, так и горожане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.