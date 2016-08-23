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Пробная перепись населения пройдет осенью 2017 года в Молодечно

23 августа 2016 05:56
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Новости Беларуси. Пробная перепись населения пройдет осенью 2017 года в Молодечно. Город традиционно является базой для отработки этих технологий. Будет подготовлена программа и опросный лист. Специалисты опробуют новые методы, которые будут использованы при проведении переписи населения всей страны в 2019 году.

Также следующую перепись предполагают совместить с сельскохозяйственной. При этом будет использован опыт российских коллег. При пробном опросе в Молодечно в переписной лист уже включен отдельный раздел по сельскому хозяйству. Причем отвечать на вопросы будут как сельчане, так и горожане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика

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