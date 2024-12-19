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В Борисове 10 человек приняли присягу гражданина Беларуси

19 декабря 2024 14:20
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Страна для мирной и спокойной жизни, где в статусе нового гражданина можно работать на ее благо. 10 жителей Борисовского района торжественно приняли присягу. Большинство из них – из Украины. Чтобы получить белорусское гражданство, они зачитали текст присяги, пообещали соблюдать и уважать Конституцию Беларуси, защищать независимость страны и быть ее патриотами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове 10 человек приняли присягу гражданина Беларуси-2

Юлия Нагорная, жительница Борисовского района:
Очень этому рада, прониклась атмосферой стабильности и надежности проживания в этой стране. Надеюсь и уверена, что буду полезна и буду достойным гражданином Республики Беларусь.

В Борисове 10 человек приняли присягу гражданина Беларуси-4

Татьяна Чуйкова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Борисовского райисполкома:
10 граждан, проживающих на территории Борисовского района, не только произнесли присягу на верность Республики Беларусь, они также получили Конституцию Республики Беларусь. Вместе исполнили гимн. Я надеюсь, это их первые шаги как белорусов. Предстоит очень важный период – это выборы Президента Республики Беларусь. И думаю, что 10 граждан достойно примут участие в данной важной кампании.

В Борисове 10 человек приняли присягу гражданина Беларуси-6

Напомним, что принятие присяги – это нововведение, предусмотренное законом о белорусском гражданстве, который вступил в силу в июле прошлого года. Только в этом случае выходцы из других стран смогут стать полноправными гражданами Беларуси.

# Конституция

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