В Борисове 10 человек приняли присягу гражданина Беларуси

Страна для мирной и спокойной жизни, где в статусе нового гражданина можно работать на ее благо. 10 жителей Борисовского района торжественно приняли присягу. Большинство из них – из Украины. Чтобы получить белорусское гражданство, они зачитали текст присяги, пообещали соблюдать и уважать Конституцию Беларуси, защищать независимость страны и быть ее патриотами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юлия Нагорная, жительница Борисовского района:

Очень этому рада, прониклась атмосферой стабильности и надежности проживания в этой стране. Надеюсь и уверена, что буду полезна и буду достойным гражданином Республики Беларусь.

Татьяна Чуйкова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Борисовского райисполкома:

10 граждан, проживающих на территории Борисовского района, не только произнесли присягу на верность Республики Беларусь, они также получили Конституцию Республики Беларусь. Вместе исполнили гимн. Я надеюсь, это их первые шаги как белорусов. Предстоит очень важный период – это выборы Президента Республики Беларусь. И думаю, что 10 граждан достойно примут участие в данной важной кампании.