В Большом театре стартовало гастрольное лето

На сцене Большого театра Беларуси стартовало гастрольное лето. В этом сезоне в гостях Марийский государственный академический театр оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В репертуаре произведения мировой классики. Вниманию публики «Война и мир», «Русский Гамлет», «Ромео и Джульетта». Первая постановка уже полюбилась белорусскому зрителю, а две другие представят в Большом впервые. Роскошное оформление сцены, выразительные костюмы постановщики предусмотрели все, чтобы создать особую атмосферу.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Общение с театрами, которые мы очень хорошо знаем, и приглашение их на нашу знаменитую сцену – огромное событие и для нас самих, и для самого театра, публики, которая в этот период находится в Минске и готова прийти. Это совершенно новый формат общения с Большим театром, когда в его стенах находятся исполнители из другого театра. Мне кажется, это совершенно новый взгляд на репертуар.

Константин Иванов, художественный руководитель Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева:

Мы подписали меморандум о сотрудничестве театра оперы и балета Республики Марий Эл и Большого театра Республики Беларусь. У нас солисты приехали все на эти гастроли, вы увидите всю палитру наших исполнителей. Уверен, публике будут интересны наши гастроли.