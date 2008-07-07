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В больницах Минска остаются 39 человек, которые пострадали в результате инцидента 3 июля

07 июля 2008 16:56
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Таковы данные Минздрава. Самое большое количество в 6-й клинической больнице Минска - 23 человека. Одна пострадавшая находится в Витебской областной клинической больнице. Среди пострадавших - два гражданина Украины и одна россиянка. Медики отметили, у всех пострадавших наблюдается положительная динамика. Им назначена послеоперационная терапия. Всем оказана психологическая помощь. Возможно, сегодня кто-то будет выписан из больниц.
# общество # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2012 в Минске # День Независимости 3 июля в Беларуси

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