В больницах Минска остаются 39 человек, которые пострадали в результате инцидента 3 июля

Таковы данные Минздрава. Самое большое количество в 6-й клинической больнице Минска - 23 человека. Одна пострадавшая находится в Витебской областной клинической больнице. Среди пострадавших - два гражданина Украины и одна россиянка. Медики отметили, у всех пострадавших наблюдается положительная динамика. Им назначена послеоперационная терапия. Всем оказана психологическая помощь. Возможно, сегодня кто-то будет выписан из больниц.