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В Бобруйске прошел финал XI Республиканского экологического форума

24 августа 2013 17:13
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Новости Беларуси. Воспитывать бережное отношение к своей земле. Более 500 делегатов из всех регионов страны и Минска собрал финал Республиканского экологического форума в Бобруйске. Масштабный праздник посвящен Году экологической культуры и охраны окружающей среды, объявленному в 2013 в СНГ. Приветствие участникам и гостям форума направил Президент Александр Лукашенко.

В Беларуси сохранение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов - одно из главных направлений государственной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Экология

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