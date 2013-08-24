В Бобруйске прошел финал XI Республиканского экологического форума

Новости Беларуси. Воспитывать бережное отношение к своей земле. Более 500 делегатов из всех регионов страны и Минска собрал финал Республиканского экологического форума в Бобруйске. Масштабный праздник посвящен Году экологической культуры и охраны окружающей среды, объявленному в 2013 в СНГ. Приветствие участникам и гостям форума направил Президент Александр Лукашенко.

В Беларуси сохранение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов - одно из главных направлений государственной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.