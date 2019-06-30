«Ребята, приходите и участвуйте»: рассказываем, чем порадует последний день главной фан-зоны II Европейских игр

Новости Беларуси. Большой спортивный праздник минчанам и гостям города дарят в фан-зонах. Продолжается развлекательная программа и на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, работа центральной фан-зоны вторых Европейских игр 30 июня продлена. Все подробности – у корреспондента Ксении Худолей.

Ксения Худолей, СТВ:

На главной фан-зоне сейчас очень шумно и многолюдно. В последний день мультифорума болеть за наших никто не остается дома.

Решили прогуляться с женой, может быть, сувенирную продукцию купить.

Хорошая погода, хорошее мероприятие – почему не прийти.

Купили рюкзачки и подушечки, и детям футболки. У нас много внуков, которым нужны сувениры.

Очень классно все. Всегда дружелюбно все, все так благоустроено, все так насыщено – мы здесь просто отдыхаем.

Мы из Латвии, так что привет вам. Все отлично, мероприятие классное, так что, ребята, приходите и участвуйте. Все классно, вы большие молодцы!

Ксения Худолей:

Уже подводим итоги. Удалось ли все, что было запланировано?

Татьяна Шунтова, координатор главной фан-зоны II Европейских игр:

В целом да. Даже более того, мы не ожидали, я не ожидала, что будет настолько душевная атмосфера, что здесь будут танцевать даже люди из secure-служб. Я очень рада тому, что у нас вчера было, например, 60 тысяч человек за день. В понедельник был День Италии, понедельник – 22 тысячи человек. А на концерты собиралось шесть, семь, восемь тысяч. Вчера День России был – 15 тысяч человек у нас данные.

Все удалось. Прошли очень ярко, сочно, красочно все дни, каждый по-своему у каждой страны. Одни танцевали, другие кормили, третьи пели.