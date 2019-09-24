Лидия Ермошина: «Безбарьерная среда не создается специально под выборы»

Для избирателей с ограниченными возможностями на участках для голосования организуют кабины большего размера с низкими столами, оборудованными ширмами. В помощь предоставят лупы и специальные трафареты.

Новости Беларуси. На парламентских выборах в Беларуси создадут безбарьерную среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день выборов волонтёры будут дежурить на участках. Большинство помощников будут ждать избирателей на первых этажах, остальные оснастят пандусами, подъёмниками и кнопками помощи. Теледебаты и выступления кандидатов на телеканале СТВ будут сопровождаться субтитрами и бегущей строкой.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: Безбарьерная среда ведь не создается специально под выборы, это общая гуманизация общества. В стране должны максимально создаваться условия для участия инвалидов в общественной жизни. Поэтому Центральная комиссия просто будет просить, чтобы все участки для голосования в основном размещались на первых этажах, чтобы входы в здание были оборудованы пандусами, если это необходимо, чтобы создавались специальные места для голосования инвалидов-колясочников.

Кроме этого, уже стали известны некоторые имена претендентов на место в Совете Республики. Среди них как узнаваемые лица, так и новички. Уже состоялись первые совместные заседания райисполкомов и райсоветов, на которых выдвинули будущих представителей интересов их регионов. Чуть позже их предстоит утвердить на областном уровне.

Выдвижение претендентов продолжится до 8 октября включительно. Выберут членов Совета Республики 7 ноября, а основной день голосования на выборах в Палату представителей – 17 ноября.