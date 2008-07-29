В Беловежской пуще обнаружены новые свидетельства расселения на территории Беларуси первых индоевропейцев

Исследователям впервые удалось найти уникальные фрагменты шнуровой керамики эпохи неолита. Артефакты помогут определить, чем занимались и как жили люди на территории Беларуси тысячелетия назад.

Это место в многовековом лесу археологам показали старожилы. Ни раз здесь вместе с грибами находили сюрпризы из глубины веков. Первокурсники-историки под руководством ученых на раскопках с 9 часов утра и до вечера. 53 квадратных метра этого археологического объекта нужно изучить до песчинки.

За последние десятилетия это вторая попытка археологов открыть тайны заповедного леса. Более 20 найденных древних поселений, десятки артефактов уже позволили сделать вывод: в этих местах люди жили более 10 тысяч лет назад. Новая экспедиция – и вновь ошеломляющие сенсации.

К 600-летнему юбилею Национального парка Беловежская пуща исследователи намерены значительно пополнить страницы его истории. И возможно создать музей археологии под открытым небом.

