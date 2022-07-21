«Въехало свыше 40 тысяч граждан Украины». В Беларусь продолжают прибывать украинские беженцы

Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать украинские беженцы. За последние сутки наша страна приняла 228 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они пересекли границу в пунктах пропуска с сопредельными европейскими государствами. Больше всего украинцев прибыли транзитом через Польшу. Белорусская сторона им всячески помогает. Многим предоставляется жилье. Украинские дети уже получили места в учреждениях образования, белорусские вузы готовы принимать студентов-беженцев.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

С начала специальной военной операции на территорию Республики Беларусь въехало свыше 40 тысяч граждан Украины. Из них непосредственно из Украины около 16 тысяч. Белорусская сторона оказывает им всю необходимую помощь в обращении за убежищем, получении разрешения на временное проживание, вид на жительство, гражданство. А также в доступе к правам и услугам на территории Республики Беларусь.

Украинцам в Беларуси помогают и с работой. В Гомельской области, например, сформирован банк данных о возможных вариантах трудоустройства. Уже более 200 человек из числа прибывших беженцев работают в различных организациях региона по специальным разрешениям.