В белорусских лесах активизировались клещи: как от них спастись?

Новости Беларуси. В лесу сейчас надо быть осторожным не только с огнем. Там любителей природы подстерегают... кровососы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с каждым днем растёт число жертв укусов клещей. Пострадавших уже около 200 человек, причём почти половина из них – дети.

Специалисты призывают во время отдыха в лесу быть бдительными и соблюдать элементарные меры безопасности. Чтобы не принести из леса нежданного попутчика, надо одевать плотно прилегающую одежду и головной убор. Открытые участки тела следует смазывать средствами, отпугивающими кровососов.