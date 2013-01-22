Новости Бельгии. В Бельгии ввели штраф за бросание снежками. Новое постановление будет действовать в нескольких коммунах, расположенных во Фландрии. Как сообщают местные СМИ, штраф за зимнюю забаву – около 100 евро.

Коммунальные службы увидели угрозу в бросании снежков, сравнив популярную детскую игру с метанием камней. А некоторые местные жители увидели в запрете еще один способ пополнить бюджет.

Контролировать исполнение «снежного закона» будут полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.