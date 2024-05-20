Сезон клубники – молодой белорус выращивает десятки сортов клубники на бабушкином хуторе
Красота природы и душевное спокойствие. Все больше молодых белорусов проявляют интерес к жизни в сельской местности и работе на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и 35-летний Виктор Сорока из Берестовицкого района. Он живет и трудится на земле своих предков. В ближайшем будущем мечтает восстановить бабушкин хутор, который находится на границе с Польшей.
Родные Виктора выбрали Беларусь. Молодой человек признается, что прочно пустил корни в родной земле и ни на что ее не променяет. Здесь живет, трудится и строит планы на будущее.
На этом хуторе Виктор мечтает построить домик и развести пчел. А пока благоустраивает территорию и занимается земледелием. Выращивает в основном клубнику. Начиналось все примерно 10 лет назад. 25-летний парень, поработав какое-то время в одном из хозяйств района, решил трудиться на земле своих предков.
Виктор Сорока, фермер:
Какое-то спокойствие земля приносит. Работе, на которой я раньше работал и, в принципе, на многих работах какой-то нервяк непонятный. А здесь – да, тяжело приходится работать, но как-то спокойно, птички поют, природа, травка зеленая.
Подобных участков у Виктора несколько, какая-то часть клубники растет в теплицах. Первые ягоды в этом сезоне молодой человек собирал уже в конце апреля.
Всего у Виктора около десятка сортов клубники. Его любимый – «Азия». Красивые, крупные и самые сладкие ягоды. В этом сезоне их, к сожалению, немного. На урожай следующего года, говорит Виктор, нужно работать уже сейчас. Он старается максимально механизировать процесс, но ручной труд все равно преобладает. Даже срывать ягоды каждого из сортов нужно по-разному.
Подробности в сюжете.