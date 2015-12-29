В Беларуси зафиксированы первые пострадавшие от взрыва петард и фейерверков

Новости Беларуси. В преддверии Нового года прилавки магазинов пестрят разнообразной «бытовой пиротехникой» — от привычных бенгальских огней до скромных ракетных установок. Так хочется, чтобы праздничная ночь запомнилась ярким фейерверком. К сожалению, такие забавы нередко оборачиваются отнюдь не радостными воспоминаниями. Правила безопасного обращения с опасной игрушкой знает Анастасия Винчо.

Всего секунда... И такая веселая детская шалость превращается в личную катастрофу, о последствиях которой в ту самую секунду не думает никто. Тяжелейшие ожоги, ампутация частей тела, лишения зрения и слуха... Ежегодно в новогоднюю ночь сотни белорусов вместо праздника обеспечивают себе вояж в больницу.

Дмитрий Мазолевский, исполняющий обязанности заведующего ожогового отделения Республиканского ожогового центра городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Я дежурил в ночь на миллениум, тогда нам в больницу привезли около 30 человек, пострадавших от применения питард. Доставлялись пострадавшие с поражением глаз, органов слуха.

Фитиль погас раньше обычного, а ракета почему-то не взлетала. Неисправности этих игрушек могут стать роковыми. Так, в прошлом году в Минске от бракованного снаряда умер 18-летний парень. Кстати, на сегодня, еще до начала Нового года, от пиротехники пострадали десятки белорусов. Причем в большинстве случаев приводят к несчастным случаям серые снаряды или, проще говоря, купленные с рук. Подпольная торговля пусть и приспустила поводья в связи с учащением рейдов от правоохранителей, но сдаваться, как видимо, не собирается.

К слову, за предпраздничное время правоохранителями было изъято 850 тысяч пиротехнических изделий. За торговлю не по правилам оштрафовано порядка 350 магазинов. Например, этот прилавок может по праву похвастаться чистой историей. За 10 лет ни одного брака. Продавцы сами ездят в страну изготовителя и тестируют товар.

Светлана Адекова, продавец:

Никаких нареканий никогда не было, так как мы тщательно заботимся о наших покупателях. Сертифицируем каждую партию и каждую единицу продукции.

Стоит отметить, что в топе причин, по которым атрибут праздника приводит к трагедии, и банальная невнимательность. Продавцы пиротехники советуют: просто читайте инструкцию. А если нет ни времени, ни желания, то от самозапуска лучше отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Винчо, СТВ:

А насладиться отличным фейерверком с нулевым риском для здоровья белорусы смогут в самом сердце столицы — на площадке у Дворца спорта. Здесь организаторы обещают музыкальное пиротехническое шоу, которое начнется в 1:30 и продлится 15 минут. Кстати, самый отличный вид на ночное небо откроется с точки, максимально удаленной от пусковых установок.