В Беларуси выплатят пенсии и пособия досрочно

Новости Беларуси. Досрочную выплату пенсий и пособий за 9 мая начинает сегодня, 5 мая, Белпочта в отделениях связи Витебского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В других областях, а также столице и самом Витебске их можно получить с 6 мая. В объектах связи в Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве выплаты пройдут с 8 мая. В праздник День Победы будут работать только дежурные отделения почты.