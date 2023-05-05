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В Беларуси выплатят пенсии и пособия досрочно

05 мая 2023 07:32
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Новости Беларуси. Досрочную выплату пенсий и пособий за 9 мая начинает сегодня, 5 мая, Белпочта в отделениях связи Витебского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси выплатят пенсии и пособия досрочно-1

В других областях, а также столице и самом Витебске их можно получить с 6 мая. В объектах связи в Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве выплаты пройдут с 8 мая. В праздник День Победы будут работать только дежурные отделения почты.  

# Пенсии # общество # Фотофакт

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