В Беларуси выбрали самый эффективный магазин учебной литературы

Главным критерием оценки в 2017 году стал не только профессионализм работников, но и желание помочь посетителям при выборе издания.

За победу боролись около 100 торговых объектов не только столицы, но и регионов.

Новости Беларуси. Итоги конкурса «Самый эффективный магазин по продаже учебной литературы» подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Павлова, начальник управления Министерства информации Республики Беларусь: Продажи книг, что самое главное для нас. Они ставят разные цели: и эффективность продаж, тайный покупатель, культура продаж. Но для нас самое главное – это эффективные продажи, прибыль, рентабельность.

Сергей Субботковский, победитель конкурса:

Книжный магазин является второй точкой после школы, где можно не то что продолжить обучение, а и подобрать нужную, интересную, а главное точную, правильную литературу для занятий.

29 ноября состоится торжественная церемония награждения победителей.

По словам организаторов, конкурс не только повышает эффективность работы магазинов, но и улучшает качество обслуживания покупателей.