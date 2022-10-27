В Беларуси вступают в силу обновлённые Правила дорожного движения

При въезде на перекресток с круговым движением подача сигнала поворота не нужна. А на электрокаре отныне можно передвигаться и по полосе для общественного транспорта. Новая редакция также разрешит споры о статусе электросамокатов. Теперь они называются «средства персональной мобильности», которые приравниваются к пешеходам. Из обязательных требований – фликер в темное время суток и включенный фонарь. Шлем – пока лишь только рекомендация. Ограничивается и скорость передвижения – не более 25 километров в час. Ряд изменений также предусмотрен для мотоциклистов и велосипедистов.