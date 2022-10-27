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В Беларуси вступают в силу обновлённые Правила дорожного движения

27 октября 2022 06:40
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Новости Беларуси. 27 октября в Беларуси вступают в силу обновленные ПДД. Теперь водители обязаны включать ближний свет фар днем – в конце и в начале учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступают в силу обновлённые Правила дорожного движения-1

При въезде на перекресток с круговым движением подача сигнала поворота не нужна. А на электрокаре отныне можно передвигаться и по полосе для общественного транспорта. Новая редакция также разрешит споры о статусе электросамокатов. Теперь они называются «средства персональной мобильности», которые приравниваются к пешеходам. Из обязательных требований – фликер в темное время суток и включенный фонарь. Шлем – пока лишь только рекомендация. Ограничивается и скорость передвижения – не более 25 километров в час. Ряд изменений также предусмотрен для мотоциклистов и велосипедистов.

# Правила дорожного движения # общество # Фотофакт

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