В Беларуси впервые за всю историю метеонаблюдений 35-градусная жара держится 10 дней подряд!

Нынешнее лето установило сразу несколько климатических рекордов. В этом году в самые жаркие дни температура превысила 35 градусов, а по югу страны и все 37 градусов.

Такая аномалия в Беларуси последний раз была зафиксирована 74 года назад, в 1936 году. Но ни разу за всю историю такая жара не стояла десять дней подряд.

Когда на улице плюс, у него все равно минус. Денис работает на катке шесть лет, но всего раз простудился — и то летом, из-за перепада температур. При 30 на улице, здесь всего 12. Униформа здесь — зимняя. После каждой заливки он бегает на улицу, чтобы согреться. Ведь в холоде проводит по 20 часов. Но говорит, это лучше, чем зной.

Такую аномальную жару Денис уже давно не припомнит. Она добавила работы. Из-за высокого градуса крыша накаляется, лед — в тумане. Чтобы не отменились тренировки спортсменов, прозрачное полотно подсушивают по пятнадцать раз в сутки.

Посетителей сейчас на катке не меньше, чем зимой. В жару здесь легче дышится и веселей живется.

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Найти на пляже свободное место — как выиграть в лотерею. На пляже с утра идет борьба за свободные квадраты. В приоритете — земля у воды — ее бронируют еще на рассвете. Свою первую береговую линию Алексей застолбил в восемь утра. Повезло, ведь в выходной ведь не протолкнуться.

Выжить в жару загорающим помогают разве что квас и мороженое. Это меню и на завтрак, и на обед. Поэтому «прохладительные» продажи выросли в четыре раза. Ведь за день выпивают более 100 литров хлебного напитка и съедают до 50 тонн ледяного десерта.

Пока одни отдыхают, другие работают. ОСВОД не успевает вылавливать людей из воды и опасаются, что рекордный градус может поставить рекорды на утопающих. С начала лета в Беларуси спасли 700 человек, но потеряли 270. Большинство из них попали на удочку алкоголя и вошли в воду на хмельную голову.

В ближайшие дни климатологи ждут новых рекордов. На юго-востоке воздух прогреется до 37 градусов. Поэтому медики советуют не забывать про головной убор и одеваться в свободную белую одежду из натуральных тканей. Питаться по расписанию не менее пяти раз в день. А также не устраивать сквозняки и не перебарщивать с кондиционером. Ведь из-за резкого перепада температур не исключен бронхит, ангина или даже пневмония. Поэтому лучшим способом не простудиться и закалиться пока остается прохладный душ.