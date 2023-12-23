В Беларуси возросло число ДТП с летальным исходом

Число серьезных ДТП с летальным исходом возросло за последние несколько суток в Беларуси, сообщают в ГАИ. Причина – переменчивые погодные условия, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обильные осадки, порывистый ветер, колебания температуры с минуса на плюс – все это создает опасную обстановку на дорогах. Чтобы избежать аварий, инспекторы рекомендуют водителям придерживаться сдержанного стиля вождения, а во время снегопада включать ближний свет фар.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Минске. В ближайшие сутки ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в связи с этим столичная Госавтоинспекция напоминает водителям, что управлять транспортным средством необходимо спокойно и аккуратно. Выбирать наиболее безопасный скоростной режим в складывающихся погодных условиях, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал, а также избегать перестроений и резких маневров. Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. Переходить дорогу необходимо в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться.