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В Беларуси возобновили использование вакцины, от которой в Гродно умер ребенок

29 июня 2016 10:28
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Новости Беларуси. В Беларуси возобновили использование вакцины «Приорикс» против кори, паротита и краснухи. Она используется с 2014 года и закупается планово. Контроль качества препарат бельгийского производства прошел в июне 2016 года и по результатам испытаний соответствует всем требованиям.

В мае сразу после введения комбинированной вакцины бельгийского производства в одной из поликлиник Гродно на руках у матери умерла шестилетняя девочка. Врачи безрезультатно боролись за жизнь ребенка около 40 минут.

Следователями были изъяты ампулы с вакцинами, а также медицинские препараты из прививочного кабинета, назначен ряд экспертиз. На время разбирательства Министерство здравоохранения приостановило использование этой вакцины в стране, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Лекарства

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