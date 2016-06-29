Промышленные дизайнеры: люди, делающие обычные предметы красивыми, удобными и функциональными

Классик русской литературы говорил о том, что «красота спасёт мир». А должен ли быть мир вокруг нас прекрасен? Конечно же, да. Но задумываемся ли мы о красоте вещей, которые нас окружают в повседневной жизни и должны ли они тоже «спасать мир»? меж тем, есть люди, которые делают обычные для нас предметы более красивыми, удобными и функциональными. Это – промышленные дизайнеры. Об особенности редкой профессии поговорим с нашими гостями. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Валентин Коломиец, профессор кафедры промышленного дизайна БГАИ, Алесь Фоменко, заведующий кафедрой промышленного дизайна БГАИ, Игорь Соловьев, руководитель студии дизайна.