В Беларуси увеличится количество студентов-иностранцев

Подготовка иностранных студентов выходит на рентабельность в 25, а то и все 50 процентов.

Сегодня в белорусских ВУЗах обучается более семи тысяч иностранных студентов и это далеко не предел. И если ещё 10 лет назад, учится к нам ехали, в основном, из Азиатских стран, сегодня это и Европа, и Запад. Спрос на белорусское образование становится настолько широким, что некоторые ВУЗы планируют даже расширится.

К елорусскому высшему образованию, кстати, самый большой интерес у Китая. На втором месте другие Азиатские страны, далее Африка, Северная и Южная Америка. Что интересно, в последний год учится к нам приезжать стали и европейцы.

За 40 лет Беларусь подготовила более 20 тысяч специалистов для 110 стран. такой интерес бъясняется просто - выгодным сочетанием цены и качества.

Любопытна тенденция если ещё 10 лет назад самым востребованным среди иностранцев было образование медицинское, то сегодня Беларусь активно завоевывает рынок технических и гуманитарных специальностей. Все больше к нам едут учится и делу военному. В этом году спрос настолько широк, что есть планы даже расширить Военную Академию.

«В Туркмении, Венесуэле, Китае, в самых развитых странах просят: помогите нам с подготовкой кадров, начиная от военных до гражданских. И некоторые учебные заведения прилично зарабатывают. А Военная Академия, мы с министром договорились, что её расширять нужно. Деньги платят с рентабельностью в 25-50 процентов. Для нас это очень выгодно», - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Самым большим спросом пользуется сегодня БГУ. В этом году здесь намерены набрать не менее семи сотен иностранцев. Арифметика простая -чем больше иностранных студентов, тем больше валюты в стране. Если одному студенту образование в Белрауси обходится в среднем в три тысячи долларов, то не сложно подсчитать прибыль в рамках страны. В ВУЗах Минобразования сейчас обучается порядка семи тысяч студентов из-за рубежа.